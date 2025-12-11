　ガイナーレ鳥取は11日、広島大のMF香取潤(22)が2026シーズンに加入することが内定したと発表した。

　香取は広島県出身で、過去にサンフレッチェ広島のジュニアユースとユースでプレー。クラブは同選手の特長について、公式サイトで「戦術理解⼒も高く、豊富な運動量を⽣かしたセカンドボール回収とハードワークが魅力」と紹介している。

　本人は加入内定に際して「これまで私に関わり、指導して下さった方々への感謝の気持ちを忘れず、これからは私がお世話になった方々の日々の活力となるような活躍を届けていきます」と語った。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●MF香取潤

(かとり・じゅん)

■生年月日

2003年7月10日(22歳)

■出身地

広島県

■身長/体重

173cm/71kg

■経歴

広島高陽FC-広島Jrユース-広島ユース-広島大

■プレーの特長

戦術理解⼒も高く、豊富な運動量を⽣かしたセカンドボール回収とハードワークが魅力。

■コメント

「2026シーズンよりガイナーレ鳥取に加入することになりました。広島大学の香取潤です。

幼い頃から追い続けてきたプロサッカー選手になるという夢を、このガイナーレ鳥取という素晴らしいクラブで実現出来ることを大変嬉しく思います。

これまで私に関わり、指導して下さった方々への感謝の気持ちを忘れず、これからは私がお世話になった方々の日々の活力となるような活躍を届けていきます。

1秒でも早くピッチに立ち、チームの勝利に貢献できるよう精進して参ります。

ガイナーレ鳥取に関わる全ての皆様、応援よろしくお願いします。」