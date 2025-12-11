米山篤志氏が地元・栃木SCの新監督に就任「強敵ひしめくリーグ戦の中で…」
栃木SCは11日、米山篤志氏(49)が新監督に就任することを発表した。
栃木県出身の米山氏は、今年7月までカマタマーレ讃岐を指揮。クラブ公式サイトを通じ、「私にとっても地元である栃木をより熱く盛り上げていくために、強敵ひしめくリーグ戦の中で最も輝くチームとなることを目指し全力を尽くして参ります」と語った。
今季の栃木SCは小林伸二監督の下、J3リーグ戦で7位。クラブは先月30日に小林監督の退任を報告していた。
以下、米山篤志氏のクラブ発表プロフィール&コメント全文
●米山篤志
(よねやま あつし)
■生年月日
1976年11月20日(49歳)
■出身地
栃木県宇都宮市
■選手歴
桐蔭学園高-駒澤大-V川崎/東京V-川崎F-名古屋-栃木SC
■指導歴
2012年〜2014年:ファンルーツアカデミー コーチングスタッフ
2012年〜2014年:東京23フットボールクラブ 監督
2015年〜2016年:名古屋グランパス スクールコーチ
2017年〜2019年:川崎フロンターレ コーチ
2020年〜2022年:FC町田ゼルビア コーチ
2023年〜2025年7月:カマタマーレ讃岐 監督
■資格
日本サッカー協会公認 Proライセンス
■コメント
「栃木SCに関わる皆様、こんにちは。来季から監督として指揮を取らせていただくことになりました米山篤志です。
再びこのクラブの一員として皆様と共に歩んでいく機会を得られましたこと心から嬉しく思います。
私にとっても地元である栃木をより熱く盛り上げていくために、強敵ひしめくリーグ戦の中で最も輝くチームとなることを目指し全力を尽くして参ります。
これからも今まで以上に熱いご支援、ご声援をよろしくお願い致します。」
