　ツエーゲン金沢は11日、甲南大のDF有吉勇人(22)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。

　山口県出身の有吉はレノファ山口FC U-15、瀬戸内高を経て甲南大へ。今年5月には関西大学選抜に選出された。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●DF有吉勇人

(ありよし・はやと)

■生年月日

2003年12月6日(22歳)

■出身地

山口県

■身長/体重

183cm/79kg

■経歴

FCストヤノフ-山口U15-瀬戸内高-甲南大

■コメント

「2026シーズンよりツエーゲン金沢に加入することになりました、甲南大学の有吉勇人です。

ツエーゲン金沢という素晴らしいクラブでプロサッカー選手としてのキャリアをスタートできること大変嬉しく思います。

これまでどんな時でも支えてくれた家族や出会ってきたすべての人への感謝を忘れず、地域に愛されるプロサッカー選手になれるよう日々努力していきます。

ファン・サポーターの皆さま、金沢のために全力で頑張りますので、応援よろしくお願いします。」