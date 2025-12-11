株式会社インプレスは12月11日（木）、ウルトラマンシリーズ60周年を記念した写真集「ウルトラマン VS. バルタン星人、ゴモラ、ゼットン」を発売した。価格は3,300円。

初代ウルトラマンに焦点を当てた写真集。ゼットン、ゴモラ、バルタン星人など人気怪獣との対決シーンを含めた全39話の名場面を再現し、最新の技術と独自の視点で表現した。撮影を担当したのは、特撮作品を現在に再構築する試みで高い評価を受ける写真家・中西学氏。

ウルトラマンシリーズの歴史を担う2人のスーツアクターによる対談も見どころ。初代をつとめた古谷敏氏と、現在のシリーズを支える岩田栄慶氏の貴重なツーショットを収めた。

そのほか、各話のストーリー解説や怪獣図鑑も収録している。

また、本書の掲載カットを使用したTシャツの販売も実施。カラーはホワイト（ウルトラマン、ゴモラ）とブラック（バルタン星人、ゼットン）。オンデマンドプリントTシャツモール「pTa.shop」で取り扱う。価格は4,400円。