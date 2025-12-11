ジェリービーンズグループ <3070> [東証Ｇ] が12月11日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結最終損益は2億7100万円の赤字(前年同期は3億4000万円の赤字)に赤字幅が縮小した。

併せて、通期の同損益を従来予想の2億1600万円の赤字→2億0600万円の赤字(前期は5億1900万円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結最終損益も従来予想の2500万円の黒字→3500万円の黒字(前年同期は3億4600万円の赤字)に40.0％増額した計算になる。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(3Q)の連結最終損益は3000万円の赤字(前年同期は1億6700万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-96.8％→9.6％に急改善した。



株探ニュース

