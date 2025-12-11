Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ <7095> [東証Ｐ] が12月11日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結最終利益は前年同期比36.9％減の11.1億円に落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の37.6億円→25億円(前期は34.4億円)に33.5％下方修正し、一転して27.4％減益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結最終利益は前年同期比17.3％減の13.8億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比35.3％減の6.1億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の10.7％→7.4％に大幅低下した。



