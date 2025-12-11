ETF売買代金ランキング＝11日大引け
11日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 109757 -12.3 42840
２. <1357> 日経Ｄインバ 19111 16.2 5911
３. <1360> 日経ベア２ 10819 22.5 145.3
４. <1321> 野村日経平均 9714 17.6 52050
５. <1458> 楽天Ｗブル 8467 -24.4 50760
６. <1306> 野村東証指数 7911 75.5 3525.0
７. <1579> 日経ブル２ 7691 -11.8 460.7
８. <1540> 純金信託 6350 21.5 20095
９. <1542> 純銀信託 5986 45.5 28430
10. <2644> ＧＸ半導日株 3768 18.9 2540
11. <1568> ＴＰＸブル 3242 -9.8 692.4
12. <1329> ｉＳ日経 3148 10.7 5222
13. <1475> ｉＳＴＰＸ 2899 143.6 346.9
14. <1398> ＳＭＤリート 2219 26.4 2005.5
15. <1330> 上場日経平均 1656 139.0 52070
16. <2036> 金先物Ｗブル 1655 -5.2 170050
17. <1655> ｉＳ米国株 1629 51.3 769.2
18. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1542 127.4 622.7
19. <1320> ｉＦ日経年１ 1517 31.9 51890
20. <1459> 楽天Ｗベア 1505 21.7 239
21. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1458 37.3 2365
22. <1489> 日経高配５０ 1278 23.4 2804
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1220 28.6 2117.0
24. <2244> ＧＸＵテック 1125 19.9 3131
25. <1615> 野村東証銀行 1121 52.7 513.2
26. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1061 1.8 1100
27. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1039 38.9 65650
28. <314A> ｉＳゴールド 958 -30.7 311.7
29. <1545> 野村ナスＨ無 957 -27.7 40100
30. <1308> 上場東証指数 953 140.7 3478
31. <1326> ＳＰＤＲ 883 10.2 60460
32. <1346> ＭＸ２２５ 865 22.2 52120
33. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 827 87.5 30570
34. <1358> 上場日経２倍 805 25.2 81100
35. <2243> ＧＸ半導体 805 259.4 2719
36. <1541> 純プラ信託 764 11.9 7690
37. <1305> ｉＦＴＰ年１ 755 -80.6 3558.0
38. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 706 153.0 60000
39. <1328> 野村金連動 693 -9.8 15685
40. <200A> 野村日半導 592 49.5 2325
41. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 560 33.3 10600
42. <2516> 東証グロース 550 91.6 514.4
43. <2841> ｉＦＥナ百有 455 2427.8 1499
44. <1678> 野村インド株 409 49.8 353.5
45. <2559> ＭＸ全世界株 400 1.3 25750
46. <2865> ＧＸＮカバコ 397 17.1 1198
47. <2013> ｉＳ米高配当 391 651.9 256.5
48. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 372 54.4 2024
49. <1673> ＷＴ銀 362 31.2 8824
50. <1547> 上場ＳＰ５百 346 5.2 11645
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
