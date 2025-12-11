　11日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　109757　　 -12.3　　　 42840
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 19111　　　16.2　　　　5911
３. <1360> 日経ベア２　　　 10819　　　22.5　　　 145.3
４. <1321> 野村日経平均　　　9714　　　17.6　　　 52050
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8467　　 -24.4　　　 50760
６. <1306> 野村東証指数　　　7911　　　75.5　　　3525.0
７. <1579> 日経ブル２　　　　7691　　 -11.8　　　 460.7
８. <1540> 純金信託　　　　　6350　　　21.5　　　 20095
９. <1542> 純銀信託　　　　　5986　　　45.5　　　 28430
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　3768　　　18.9　　　　2540
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　3242　　　-9.8　　　 692.4
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　3148　　　10.7　　　　5222
13. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2899　　 143.6　　　 346.9
14. <1398> ＳＭＤリート　　　2219　　　26.4　　　2005.5
15. <1330> 上場日経平均　　　1656　　 139.0　　　 52070
16. <2036> 金先物Ｗブル　　　1655　　　-5.2　　　170050
17. <1655> ｉＳ米国株　　　　1629　　　51.3　　　 769.2
18. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1542　　 127.4　　　 622.7
19. <1320> ｉＦ日経年１　　　1517　　　31.9　　　 51890
20. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1505　　　21.7　　　　 239
21. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1458　　　37.3　　　　2365
22. <1489> 日経高配５０　　　1278　　　23.4　　　　2804
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1220　　　28.6　　　2117.0
24. <2244> ＧＸＵテック　　　1125　　　19.9　　　　3131
25. <1615> 野村東証銀行　　　1121　　　52.7　　　 513.2
26. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1061　　　 1.8　　　　1100
27. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1039　　　38.9　　　 65650
28. <314A> ｉＳゴールド　　　 958　　 -30.7　　　 311.7
29. <1545> 野村ナスＨ無　　　 957　　 -27.7　　　 40100
30. <1308> 上場東証指数　　　 953　　 140.7　　　　3478
31. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 883　　　10.2　　　 60460
32. <1346> ＭＸ２２５　　　　 865　　　22.2　　　 52120
33. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 827　　　87.5　　　 30570
34. <1358> 上場日経２倍　　　 805　　　25.2　　　 81100
35. <2243> ＧＸ半導体　　　　 805　　 259.4　　　　2719
36. <1541> 純プラ信託　　　　 764　　　11.9　　　　7690
37. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 755　　 -80.6　　　3558.0
38. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 706　　 153.0　　　 60000
39. <1328> 野村金連動　　　　 693　　　-9.8　　　 15685
40. <200A> 野村日半導　　　　 592　　　49.5　　　　2325
41. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 560　　　33.3　　　 10600
42. <2516> 東証グロース　　　 550　　　91.6　　　 514.4
43. <2841> ｉＦＥナ百有　　　 455　　2427.8　　　　1499
44. <1678> 野村インド株　　　 409　　　49.8　　　 353.5
45. <2559> ＭＸ全世界株　　　 400　　　 1.3　　　 25750
46. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 397　　　17.1　　　　1198
47. <2013> ｉＳ米高配当　　　 391　　 651.9　　　 256.5
48. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 372　　　54.4　　　　2024
49. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 362　　　31.2　　　　8824
50. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 346　　　 5.2　　　 11645
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


