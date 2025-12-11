東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、Ｇモンスター、ＧオイスターがS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、Ｇモンスター、ＧオイスターがS高

11日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数131、値下がり銘柄数440と、値下がりが優勢だった。



個別ではグリーンモンスター<157A>、ゼネラル・オイスター<3224>、かっこ<4166>、アクリート<4395>、カルナバイオサイエンス<4572>など6銘柄がストップ高。ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、データホライゾン<3628>、モイ<5031>は一時ストップ高と値を飛ばした。ブレインズテクノロジー<4075>、ＧＭＯメディア<6180>、松屋アールアンドディ<7317>など5銘柄は年初来高値を更新。クックビズ<6558>、Ｇｌｏｂｅｅ<5575>、ビジュアル・プロセッシング・ジャパン<334A>、インバウンドテック<7031>、坪田ラボ<4890>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ミラタップ<3187>、ＴａｌｅｎｔＸ<330A>、ダイナミックマッププラットフォーム<336A>など25銘柄が年初来安値を更新。ｐｌｕｓｚｅｒｏ<5132>、豆蔵<202A>、サンバイオ<4592>、Ｗａｑｏｏ<4937>、アクアライン<6173>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

