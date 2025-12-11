品川リフラ <5351> [東証Ｐ] が12月11日大引け後(15:35)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の130億円→310億円(前期は97.7億円)に2.4倍上方修正し、増益率が33.0％増→3.2倍に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の86.5億円→266億円(前年同期は48.6億円)に3.1倍増額し、増益率が77.8％増→5.5倍に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期通期の業績につきましては、「１．固定資産の譲渡及び特別利益の計上について」に記載のとおり、固定資産売却益を特別利益として計上する見込みとなったことから、親会社株主に帰属する当期純利益が前回予想を上回る見通しとなりました。これを踏まえ、業績予想の修正を行うことといたしました。なお、当該固定資産の譲渡による収入は有利子負債の返済と、持続的な成長に向けた投資資金に充当する予定であるため、2025年５月15日に公表しました年間配当予想90円00銭については変更いたしません。今後も、資産売却等を進めることで健全な財務体質を維持しつつ、成長戦略を着実に推進し、企業価値のさらなる向上を目指してまいります。

