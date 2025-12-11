ETF売買動向＝11日大引け、全銘柄の合計売買代金2476億円 ETF売買動向＝11日大引け、全銘柄の合計売買代金2476億円

11日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比0.7％増の2476億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同5.5％減の1770億円だった。



個別ではスマートＥＳＧ３０女性活躍（ネットリターン） <2070> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 <1489> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当４０ <1651> 、ＮＥＸＴ 建設・資材 <1619> 、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> など48銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ニッセイＥＴＦ 日経２２５インデックス <473A> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> など7銘柄が新安値をつけた。



日経平均株価が453円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1097億5700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1362億9100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が191億1100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が108億1900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が97億1400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が84億6700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が76億9100万円の売買代金となった。



株探ニュース

