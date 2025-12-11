£Ç¥«¥Ã¥×¡¦Åì±À¤¦¤ß¡¢¾å²¼¤È¤â¤ËºÝ¤É¤¤¡ª¼Ì¿¿½¸»£±Æ¡Ö¤¿¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤Î¥Ó¥¥ËÁõ¹Ã¤äÎÉ¤·¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅì±À¤¦¤ß¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Åß¤Î¥³¥ß¥±¤Ç½Ð¤¹¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç£Ø¤Ç¤Ï¡ÖÅß¥³¥ß»£±ÆÂ®Êó¡ªÅì±À¤¬Èþ¾¯½÷¥×¥é¥â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¡£(¼«¸ÊËþ)º£Ç¯¤ÎÅß¥³¥ß¤Ï4ºý¼Ì¿¿½¸½Ð¤¹¤ó¤À¤±¤É¡¢Á´Éô»£¤ì¹âÎÉ¤¹¤®¤ÆÁá¤¯¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃÀ¥Ü¥Ç¥£¤¢¤é¤ï¤ÊÂç»ö¤ÊÉôÊ¬¤¬±£¤ì¤¿ºÝ¤É¤¤°ìËç¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤ß¤Á¤ã¤ó¤Î¡¢Èþ¾¯½÷¥×¥é¥â¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡Ö¥Ü¥Ö»÷¹ç¤¦¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤½¤Î¥Ó¥¥ËÁõ¹Ã¤äÎÉ¤·¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åì±À¤Ïºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¤Î¤Á¡¢2020Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£G¥«¥Ã¥×¤Î¥Ð¥¹¥È¤È100¥»¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬ÏÃÂê¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥â¥Ç¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤¦¤ß¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï115Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
