JR東日本によりますと、12時45分頃からJR常磐線金町駅で信号装置の故障の影響で、綾瀬駅から松戸駅の上下線で運転を見合わせています。

運転再開は、午後6時を見込んでいるということです。