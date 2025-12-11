グウィネス・パルトロー＆クリス・マーティンの息子モーゼスがレッドカーペットデビュー！
グウィネス・パルトローとクリス・マーティンの息子、モーゼス・マーティンが、母グウィネス出演の映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のプレミアで、レッドカーペットデビューを果たした。
【写真】グウィネス・パルトローよりすっかり背が高くなった息子モーゼス（全身ショット）
E！Newsによると、モーゼスは現地時間12月8日、ロサンゼルスで開催されたプレミアにグウィネスと揃って来場。
グウィネスは自身が運営するgoopのファッションライン「Gwyn」から、ダークネイビーのシックなドレスをチョイスし、カルティエのジュエリーで華やかさをプラス。一方のモーゼスも、ブラウンとネイビーが基調のコーディネートで、すっかり母より背が高くなった姿で肩に手を回し、母息子で仲良くポーズを取った。
現在19歳のモーゼスは、ニューヨークを拠点に活動するバンドPeople I’ve Metのフロントマンを務めており、父クリスのDNAをしっかり引き継いでいる模様。グウィネスはそんな息子をサポートしており、12月6日には、People I’ve Metの楽曲「Promise」とともに、ニューヨークを訪れた際の思い出映像をインスタグラムでシェアし、バンドのステージの様子も公開していた。
なお、この日のプレミアでは、主演のティモシー・シャラメが、恋人のカイリー・ジェンナーと珍しくレッドカーペットに登場し、ラブラブすぎるペアルックを披露して注目を集めた。
