º£Ç¯3·î¤Ë24ºÐÇ¯²¼½÷Í¥¤È·ëº§¤·¤¿ÊÆ54ºÐÇÐÍ¥¤¬¥Ñ¥Ñ¤Ë¡ªÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸Í½Äê¡¡
¡¡ÇÐÍ¥¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥»¥íー¡Ê54¡Ë¤È½÷Í¥¥Ë¥³ー¥ë¡¦¥Ö¥é¥¤¥É¥ó¡¦¥Ö¥ëー¥à¡Ê31¡Ë¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø¥Þ¥ë¥Û¥é¥ó¥É¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤È¡Ø¥Þ¥Ã¥É¡¦¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Î¥Ë¥³ー¥ë¤Ï¡¢º£Ç¯½é¤á¤Ë·ëº§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¸½ºß¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Õ¼±Åª¤Ë¸òºÝ¤ò¸ø¤Î¾ì¤«¤é±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯½éÆ¬¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Çー¥È¤Ç¥¥¹¤ò¸ò¤ï¤¹ÍÍ»Ò¤¬»£±Æ¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥ô¥¡¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Õ¥§¥¢¼çºÅ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ËÂ·¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¸ø¼°¤Ë¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯8·î¤Ëº§Ìó¤òÈ¯É½¤·¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥á¥¥·¥³¤Çµó¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ»äÀ¸³è¤ò¼é¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îø°¦¤ò¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤«¤é±ó¤¶¤±¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï2015Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤Ç¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¡¦¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë