中部国際空港は、「美ら島直行便2025秋冬」キャンペーンの追加企画を11月15日から2026年3月2日まで実施している。

「美ら島直行便2025秋冬」キャンペーンでは、名古屋/中部発着の沖縄路線搭乗者にA&Wの店舗にてルートビアフロートをプレゼントしている。追加企画として、名古屋/中部発着の沖縄/那覇行き直行便利用者に、「ミニミニあんだぎー（プレーン・黒糖味のセット）」や繰り返し使える「5％OFFパスポート」をプレゼントする。

対象は往復で名古屋/中部〜沖縄/那覇線に搭乗し、店頭で申し出て搭乗確認とアンケート回答を完了した利用者。同期間に実施するA＆Wのルートビアフロート進呈企画の参加者は対象外で、同一旅程につき1人1回までとし、期間中は複数回利用できる。

配布場所は、ミニミニあんだぎーがわしたショップ国際通り店、5％OFFパスポートはわしたショップ国際通り店、那覇空港わしたショップ、名古屋わしたショップ。

「美ら島直行便」キャンペーンは2022年度から継続している。名古屋/中部発着の沖縄路線は、1日あたり沖縄/那覇線が14往復、石垣・宮古線が各1往復を運航している。