北斗晶、夫・佐々木健介や孫のためにアレンジした料理「こちらパパの大好物」

タレントの北斗晶が10日に自身のアメブロを更新し、豪華な夕食のメニューを公開した。

この日、北斗は情報バラエティ番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）への出演を報告し、スタジオゲストとして登場した俳優の佐野勇斗や女優の桜田ひよりらに触れ「桜田ひよりちゃんの顔が驚くほど小さくておばちゃんたまげました〜！！」と驚いた様子でコメント。アイドルグループ・CUTIE STREETの川本笑瑠については「うちの次男坊と同じ年だそうで それだけで、頑張ってる姿にジーンと来てしまう母心」と親心をつづった。

続けて、生放送後に畑で大根を収穫したことを報告。「本日の我が家の夕食はハンバーグ」と切り出し「ど迫力ハンバーグ」「マグロのかまの塩焼き」「マグロ大根」など、食卓に並んだ豪華な料理の数々を写真とともに紹介した。

ハンバーグについては「4個だけチーズを上から乗せました。（すーちゃんの好物なので〜）」と孫・寿々ちゃんへの配慮を明かし「私は、採れたての大根で、和風ハンバーグ こちらパパの大好物 北斗特製ソースをたっぷりかけて」と夫でタレントの佐々木健介のためにアレンジしたことも説明。「もっと綺麗に並べればいいんだけど いつもぐちゃぐちゃ 皆んな早く食べたくて、綺麗に並べて写真どころじゃないのよ〜」と食卓の賑やかな様子を伝えた。

最後に、おすすめのご飯のお供として「床屋さんの昆布」を紹介し「炊き立てご飯に昆布の佃煮があれば最高」とつづり、ブログを締めくくった。