「スタイル抜群」氷川きよし、倖田來未との美脚ツーショットを公開！ 「日本を代表するアーティスト」
歌手の氷川きよしさんは12月10日、自身のInstagramを更新。同じく歌手の倖田來未さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
ファンからは「スタイル抜群」「ありのまま存在感」「まじでわたしの憧れ」「日本を代表するアーティスト」「ふわふわ衣装可愛い」などの声が寄せられました。
【写真】氷川きよし＆倖田來未の美脚ツーショット
「まじでわたしの憧れ」氷川さんは「FNS歌謡祭観てくださりありがとうございました！」とつづり、5枚の写真を投稿。歌番組『FNS歌謡祭 2025』（フジテレビ系）のオフショットです。1枚目に同番組でコラボレーションしたアーティストのデーモン閣下とのツーショット、2枚目に倖田さんとのツーショットを掲載。氷川さんと倖田さんは、どちらも黒いレザーパンツを着用しており、脚の美しさが際立っています。
過去には倖田さんがツーショットを公開11月16日、倖田さんは自身のInstagramに氷川さんとのツーショットを公開。「キーナは、時間が空いたら遊びに来てくれるとゆうスタイル笑笑」「そして朝プレゼントまで持ってきてくれました」と、エピソードも紹介しました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)