デニーズジャパンは、12月17日から、麺を選ぶことができ、トッピングも充実させたデニーズオリジナルの「麻辣湯麺（マーラータンメン）」を、全国のデニーズ店舗で販売を開始する。

麻辣湯は近年、専門店や取り扱い店舗が増えており、特にデニーズがメインターゲットとする30〜40代女性の間で人気を集めている。こうした背景を受け、同社でも商品の開発・研究を重ね、今回販売に至った。ゆったりと過ごせるファミリーレストランならではの落ち着いた空間で、気軽に本格的な「麻辣湯麺」の味わいを楽しんでもらいたいという想いも込めている。

デニーズの「麻辣湯麺」は、花椒や八角といった香り高い香辛料を使用し、辛さの奥にしっかりと旨味を感じられるスープに仕上げた寒い季節にぴったりの商品となっている。具材には、しっとりと柔らかなローストポーク、プリプリの海老、シャキシャキとした小松菜ともやし、コリコリとしたきくらげに、香りのアクセントとなるパクチーを加えるなど、多彩で食感も楽しい食材を組み合わせた。



「麻辣湯麺」（マロニー）

同商品は、もちもちとした食感と満足感が特長の「マロニー」と、「中華麺」から選べる。また、好みに合わせて追加トッピングの「辛味オイル」で辛さの調整も可能とのこと。さらに、ゆで卵、サラダチキン、ミックスチーズ、パクチー、海老など、計13種類の追加トッピングを用意しており、好みに合わせてさまざまなカスタマイズを楽しめる。

また、デニーズならではのサイドメニュー「パオズ」を合わせれば、より本格的な麻辣の楽しみ方が広がる。ふんわりとした生地が辛味のきいたスープと相性抜群で、スープに浸したり、具材を包んだりと、好みに合わせたアレンジもおすすめとのこと。“自分だけの一杯”に仕上げて、ぜひ食べてみてほしいという。

［小売価格］1298円（税込）

※追加トッピング：55円〜297円（税込）

［発売日］12月17日（水）販売開始

デニーズジャパン＝https://www.dennys.co.jp/dennys-japan