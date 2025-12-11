すき家、脂のりの良いノルウェー産アトランティックサーモンの切り身を国産米100％のごはんに盛り付けた「サーモン丼」を発売
すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、12月16日午前9時から、「サーモン丼」を販売する。
「サーモン丼」は、脂のりの良いノルウェー産アトランティックサーモンの切り身を、国産米100％のごはんに盛り付けた商品。厚めにスライスしたサーモンの濃厚な旨みと、とろけるような食感を楽しめる。脂がのったサーモンをごはんと一緒に頬張り、至福の味わいを口いっぱいに堪能してほしい考え。
また、山盛りにしたシャキシャキの白髪ねぎとクリーミーなマヨネーズが絶妙にマッチした「白髪ねぎマヨサーモン丼」と、たっぷりの青ねぎとコチュジャンだれのやみつきになる味わいが食欲をそそる「ねぎ玉サーモン丼」も同時に販売する。サーモンと相性抜群なトッピングを合わせた丼を、その日の気分や好みに合わせて食べてほしい考え。
一年の締めくくりや海鮮丼を食べたい時の一杯として、ぜひ近くのすき家やテイクアウトで、贅沢な味わいの「サーモン丼」を楽しんでほしいという。
［小売価格］
サーモン丼
（並盛）：950円
（ごはん大盛）：1000円
（特盛）：1590円
白髪ねぎマヨサーモン丼
（並盛）：1160円
（ごはん大盛）：1210円
（特盛）：1800円
ねぎ玉サーモン丼
（並盛）：1160円
（ごはん大盛）：1210円
（特盛）：1800円
（すべて税込）
※一部店舗は価格が異なる
※1970店舗で販売予定（12月11日時点）
［発売日］12月16日（火）
すき家＝https://www.sukiya.jp