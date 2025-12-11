ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、12月13日から、ビジネスウェア専門店「はるやま」において、ワールドグループのフィールズインターナショナルが展開するキャリアブランド 「INDIVI（インディヴィ）」の2026年S／Sモデル「キャリーマンツイル2WAYストレッチ セットアップ」の販売を開始する。

同商品は、「きちんと見えて、ラクに動ける“おしゃれ見えスーツ”」をコンセプトに開発した。しなやかに伸びる2WAYストレッチ素材を採用し、ビジネスシーンに求められる品格と美しさはそのままに、一日中快適に過ごせる着心地を実現。



「INDIVI キャリーマンツイル2WAYストレッチ セットアップ」

ジャケットはパネル切り替えやダーツをあえて省くことで自然な抜け感を演出し、細身のナローラインがすっきりとした美しいシルエットを生み出す。パンツはウエストゴムで着用しやすく、前ギャザーがないため上品な印象を維持。スカートはストレートシルエットに巻き風タックを加えることで、女性らしい上品な雰囲気を醸し出す。ジャケットとボトムスを自由に組み合わせることで、様々なシーンやスタイルに対応できる多様性も魅力となっている。

商品特長は、しなやかに伸びる2WAYストレッチ素材を使用し、見た目の品格と動きやすさを両立した。パネル切り替えやダーツをなくすことで自然な抜け感を演出する。細身のナローラインで、すっきりとした美しいシルエットを実現した。スカートはストレートシルエットに巻き風タックを加え、女性らしさをプラスしている。ジャケット、パンツ、スカートを自由に組み合わせる多彩なコーディネートが可能となっている。百貨店以外ではるやま限定の「INDIVI」ブランド商品となる。

［小売価格］

1ボタンジャケット：2万2900円

テーパードパンツ：1万4000円

ワイドパンツ：1万4000円

スカート：1万2000円

（すべて税別）

［発売日］12月13日（金）

はるやま商事＝https://haruyama.jp