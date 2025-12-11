ノエビアは、研究成果を惜しみなく注ぎ込んだノエビア最高峰シリーズ「スペチアーレ」から、新メイクアップアイテム「ノエビア スペチアーレ セラムリップスティック」、「ノエビア スペチアーレ アイカラー」、「ノエビア スペチアーレ チーク」、「ノエビア スペチアーレ アイカラー・チーク共通ケース」を2月5日に発売する。全品「スペチアーレ」スキンケアシリーズと共通の8種類のスキンケア成分（パルミチン酸レチノール、キナノキ樹皮エキス、水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸Na、ポリグルタミン酸、リン酸アスコルビルMg、ビフィズス菌培養溶解質（すべて保湿成分）、トコフェロール（製品の抗酸化成分））を配合し、日中の肌をうるおいで守る。自然な発色と上質な仕上がりで纏（まと）うたび、肌も心も満たされるひとときを演出する。全国の販売店、通信販売で購入できる。

商品特長として、「スペチアーレ」スキンケアシリーズと共通の8種類のスキンケア成分を配合した。しっとりつややかに仕上げる。



「ノエビア スペチアーレ 薬用クリーム」と「ノエビア スペチアーレ 薬用ローション」

「ノエビア スペチアーレ 薬用クリーム＜医薬部外品＞」と「ノエビア スペチアーレ 薬用ローション＜医薬部外品＞」は、バラの花びらの質感に着目し、上品なつや感を演出する真珠パウダー（真珠層末）を全品に配合。多層構造で光を反射することで、やわらかく上品なつやを演出する。

美容効果はもちろん、使い心地や香りにまでこだわり抜き、スキンケアがこころにも良い影響を与えることを願って開発されたスキンケアシリーズ「スペチアーレ」。ナノテクノロジー研究による美肌効果はもちろん、一瞬でこころまで魅了される感触と芳香にいたるまで、最高レベルを追求した。



「ノエビア スペチアーレ×ニューロジック 薬用セラム」

「ノエビア スペチアーレ×ニューロジック 薬用セラム＜医薬部外品＞」は、「スペチアーレ」と、先進皮膚科学研究から生まれた美容液「ニューロジック」の理論を融合させ、ノエビアで最も多くの4美容成分5を配合した高機能美容液となっている。



「ノエビア スペチアーレ セラムリップスティック」

「ノエビア スペチアーレ セラムリップスティック」は、肌そのものを美しく魅せるためにこだわった厳選の4色を展開する。「フォギーローズ」は、自然な血色感で、肌色を明るく魅せるくすみローズ。透明感のある印象に導く。「シュガーピンク」は、甘さと上品さを兼ね備えた、ローズ系ピンク。大人の可愛さを演出する。「ノーブルレッド」は、肌になじむ絶妙なレッド。凛とした華やかさのある仕上がりに導く。「ローズベージュ」は、どんな肌色にも調和する赤みを含むベージュ。ナチュラルでありながら品のある表情に導く。

また、ノエビアオリジナルの“ローズセラミドR”を配合。ダマスクバラ花エキス（保湿成分）で包み込んだセラミドカプセルが、うるおいを守り、しっとりとした唇へ導く。日中の唇をケアする美容成分（シャクヤク根エキス、ヨーロッパシラカバ葉エキス、ローズマリー葉エキス、アマチャエキス、ヒドロキシプロリン、 加水分解コンキオリンタンパク、パンテノール（全て保湿成分））も配合。バリア機能をサポートし、うるおいのある、なめらかな唇に導く。

みずみずしいつや感を演出するモイストシャインオイル（ダイマージリノール酸（フィトステリル／イソステアリル／セチル／ステアリル／ベヘニル）、テトラ（ヒドロキシステアリン酸／イソステアリン酸）ジペンタエリスリチル（すべて保湿成分））や、美しい発色と仕上がりをキープするカバーパウダー（酸化チタン、水酸化Al、ステアロイルグルタミン酸2Na）、リップカラーをキープしうるおいを閉じ込める密着オイル（水添ポリイソブテン（すべて保湿成分））を配合。なめらかにのび、上質なつや感と高い密着感で、美しい仕上がりが長時間続く。

使用法は、リップスティックを1cmくらい出し、直接またはブラシに適量をふくませ、唇に塗ってほしいとのこと。出しすぎると折れることがあるので注意してほしいという。



「ノエビア スペチアーレ アイカラー リフィール」（チップ＆ブラシ付）と「エビア スペチアーレ アイカラー・チーク共通ケース」

「ノエビア スペチアーレ アイカラー リフィール」（チップ＆ブラシ付）と「エビア スペチアーレ アイカラー・チーク共通ケース」（専用袋付）は、主張しすぎずに、ほんのり華やぎを添える2種とのこと。「シルキーピンク」は、目もとに澄んだ印象を与える、上品なピンクパレット。「カシミヤブラウン」は、日常にも特別な日にも寄り添う、洗練のブラウンパレットになっている。

うるおいを与え、明るい印象の肌へ導く美容成分オリザノール、グルコシルヘスペリジンや、植物エキス（ダマスクバラ花エキス、シャクヤク根エキス、アボカドエキス、ベニバナ花エキス、オウゴン根エキス（全て保湿成分））を配合。乾燥しやすい目もとにうるおいを与える。

まぶたに密着し、自然なつや感を演出するパウダーとオイルを配合。透明感を演出するラスティングホワイトパウダー（合成フルオロフロゴパイト）や、なめらかな質感のアミノ酸パウダー（ラウロイルリシン）、きらめきをそえるガラスパール（ホウケイ酸（Ca／Al）、酸化チタン）、なめらかなつや感を生み出すスムージングオイル（リンゴ酸ジイソステアリル（保湿成分））が美しい目もとへ導く。

使用法は、ブラシにAをとり、上まぶた全体に広げる。太いチップにBorCをとり、アイホール全体に入れる。細いチップにDをとり、上まぶたの際全体と下まぶたの目尻側1／3に入れる。



「ノエビア スペチアーレ チーク リフィール」（ブラシ付）と「ノエビア スペチアーレ アイカラー・チーク共通ケース」

「ノエビア スペチアーレ チーク リフィール」（ブラシ付）と「ノエビア スペチアーレ アイカラー・チーク共通ケース」（専用袋付）は、表情に奥行きと多幸感を纏う2種。ハイライト入りで上品なつやと立体感をプラスする。「ローズピンク」は、ほんのり血色感を与え、透明感と華やかさを演出する。「アプリコットベージュ」は、上品な立体感と明るさをもたらし、洗練された大人のヘルシーな表情へ導く。

うるおいを与え、明るい印象の肌へ導く美容成分オリザノール、グルコシルヘスペリジンや、植物エキスを配合。しっとりうるおいを与える。

美しい血色感をキープし、自然なつやを演出するパウダーとオイルを配合した。透明感を演出するラスティングホワイトパウダーや、くすみを飛ばして明るい印象をそえるライトコントロールパール（酸化チタン、マイカ、酸化スズ）、肌のみずみずしいつやを演出するウォーターキープオイル（ダイマージリノール酸（フィトステリル／イソステアリル／セチル／ステアリル／ベヘニル）（保湿成分））が、気品ある表情を演出する。

使用法は、3色を混ぜるようにブラシに適量をふくませ、いったん手の甲でつき具合をみてから頬骨を中心になじませる。

［小売価格］

ノエビア スペチアーレ セラムリップスティック：各7700円

ノエビア スペチアーレ アイカラー リフィール（チップ＆ブラシ付）：各6600円

ノエビア スペチアーレ チーク リフィール（ブラシ付）：各5500円

ノエビア スペチアーレ アイカラー・チーク共通ケース（専用袋付）：3850円

ノエビア スペチアーレ 薬用クリーム＜医薬部外品＞：11万円

ノエビア スペチアーレ 薬用ローション＜医薬部外品＞：4万1800円

ノエビア スペチアーレ×ニューロジック 薬用セラム＜医薬部外品＞：6万6000円

（すべて税込）

［発売日］

ノエビア スペチアーレ セラムリップスティック：2026年2月5日（木）

ノエビア スペチアーレ アイカラー リフィール（チップ＆ブラシ付）：2026年2月5日（木）

ノエビア スペチアーレ チーク リフィール（ブラシ付）：2026年2月5日（木）

ノエビア スペチアーレ アイカラー・チーク共通ケース（専用袋付）：2026年2月5日（木）

ノエビア スペチアーレ 薬用クリーム＜医薬部外品＞：2013年7月5日

ノエビア スペチアーレ 薬用ローション＜医薬部外品＞：2013年7月5日

ノエビア スペチアーレ×ニューロジック 薬用セラム＜医薬部外品＞：2025年1月5日

ノエビア＝https://www.noevir.co.jp