青山商事は、グミのような弾力で異次元の柔らかさに通気性を加えた「ガムリーソールAIRシューズ」を、12月11日から全国の洋服の青山および、公式オンラインストアで発売する。



「ガムリーソールAIRシューズ」

ビジネスウエアの多様化が進む中、現代のビジネスシューズには、単なる「身だしなみ」としての役割だけでなく、歩行時の快適性や疲労軽減といった「パフォーマンスを最大化する機能」が求められている。昨年発売した「ガムリーソールシューズ」は、“グミのような弾力”と“新感覚の高反発性”が反響を呼び、一部店舗によっては品切れになるなど多くの消費者から支持を得た。今回は、その人気モデルをさらに進化させ通気性を大幅に向上させた「ガムリーソールAIRシューズ」として新たに企画した。



「靴裏のポンプ」（グレー部分）

同企画は、前回好評だったグミのような弾力で異次元の柔らかさを踏襲しながらも、靴裏にポンプを新たに配置。これによって、靴内部に溜まった空気を外へ押し出す他、インソールをハニカムメッシュ構造（網目状）にすることで、靴内部の不快感を軽減する。さらにアッパー部分には、通気性と吸湿性に優れた天然素材の本革を採用し、蒸れにくさを追求した。異次元の柔らかさに快適性が加わり、ビジネスからフレッシャーズまで幅広い場面で活躍するシューズとなっている。

［小売価格］1万5290円（税込）

［発売日］12月11日（木）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp