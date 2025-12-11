並んでも当たらなかった…“万博No.1パビリオン”復活で熱狂「夢がかないました」 よしもとカラオケ盆踊り
大阪・関西万博「よしもと waraii myraii館」で連夜盛り上がった“カラオケ盆踊り”「盆踊りのアシタ」の熱狂・感動をもう一度という想いから、10日にCOOL JAPAN PARK OSAKA TTホールで『シャイニング盆踊り』が開催。カラオケ盆踊り“神4”と呼ばれるレイザーラモン（HG、RG）、藤崎マーケット（田崎佑一、トキ）、さらに滋慶学園ダンサーズが再集した。
【写真】“盆踊りの化け物” 藤崎マーケット・トキが天を見上げる
オープニングでは、“神4”のレイザーラモン、藤崎マーケットがシルエットでクールに登場。RGの「万博No.1パビリオン、カラオケ盆踊り、見たいですかー！」のコールし、ファンは「いぇ〜い！」と熱く反応した。トキは「俺たちの万博はまだ終わっていない！」と語り、田崎は滋慶学園ダンサーズに「会いたかった！」と再会を喜んだ。
ステージにはやぐらが組まれたが、その小ささに「全然違うやん！」とツッコミ。また、よしもと館のシンボル、笑顔の球体「タマー」のように、ギャロップ・林健の頭がオレンジ色に照らされた。司会は、アイラブ地球のコウノ・オブ・ザ・イヤーが務めた。
万博に身も心も捧げた“神4”とは対象的に、連日エアコンの効いた涼しい劇場でネタ出番をこなしていた、“ニセ神4”のギャロップ・毛利大亮、アキナ・山名文和、すゑひろがりず（南條庄助、三島達矢）もカラオケ盆踊りを体験。
いよいよ『シャイニング盆踊り』では、万博同様、ファンがステージにあがり、カラオケを熱唱。「カラオケ盆踊りを歌いたくて並んだけど100組以上いて当たらなかった」「万博に15回行って、やぐらのまわりで踊っていた」「盆踊りは行けなかったんですがトキさんのストーリーズをいつも見ていた」など、カラオケ盆踊りに魅了されたファンばかり。「夢がかないました」と感激しきりだった。
トリは、RGが「We Are the World」にのせて「万博あるある」を披露。「万博は旗がたくさんあった」「お客さんは花火を観に行ったらよしもとパビリオンに戻ってこない」「何でも飲んでくださいと言われた楽屋の冷蔵庫、ずっと何も入ってなかった」と爆笑を誘った。
