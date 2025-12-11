小泉進次郎防衛相（44）が5日「小泉進次郎のポッドキャスト」を更新。プライベートについて語った。

この日はリスナーから寄せられたお便りを紹介。以前の放送で納豆好きを公言していたことを受け「奥さまやお子さまも納豆好きですか？」との質問が読み上げられると「これはYesですね」と回答。

自身の影響で、妻や子供も納豆好きになったといい「こんなにネギ入れるの？卵入れるの？海苔入れるの？みたいなところを、“ね？おいしいでしょ？”ってもってって」と家庭内で納豆と、それに合わせる食材とを布教したと明かし「5歳の息子も娘も納豆は好きだね」と語った。

さらに「おなか空いたときに、海苔って子供にとってもいいじゃない。健康にもいいし。基本うちは味海苔じゃなくて焼き海苔だから」と続け、「A4の紙サイズの海苔を切らないであげるんだよね。2歳の娘が大判の海苔を延々と食べてるみたいな」と大笑い。

「それは僕が海苔をとにかく好きだから。基本、どんなものにでも海苔を入れるとおいしくなると思ってる」と海苔の家庭内布教も告白。「納豆だけじゃなくて、サラダにもめっちゃちぎって、野菜見えないぐらい海苔入れるの大好き」「お味噌汁に海苔もおいしいのよ。最後、もう黒いから、溶けて」とノリノリで語った。

小泉氏は2019年8月に滝川クリステルと結婚。翌20年1月に第1子となる長男、24年11月に第2子の長女が誕生した。