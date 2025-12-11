¡Ú³ÚÅ·¡ÛOB2Ì¾¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡¡Ê¡°æÍ¥Ìé¡õº´Æ£ÃÒµ±¡¡¤È¤â¤Ë2019Ç¯¤«¤é³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼
¥×¥íÌîµå¡¦³ÚÅ·¤Ï11Æü¡¢2019Ç¯¤«¤é³ÚÅ·¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿OB¤Î2Ì¾¤¬¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó½¢Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë2019Ç¯¤«¤é³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡°æÍ¥Ìé¤µ¤ó¤Èº´Æ£ÃÒµ±¤µ¤ó¡£Ê¡°æ¤µ¤ó¤Ï2010Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÚÅ·¤Ë°ÜÀÒ¤·2022Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢BCÊ¡Åç¤ÇÁª¼ê¡¦¥³¡¼¥Á¤ò·Ð¸³¤·¡¢³ÚÅ·Éüµ¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Ç³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¡£2023Ç¯¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¡¢2024Ç¯¤«¤é¤Ï¥Û¥ó¥ÀÎë¼¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2Ì¾¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¡°æÍ¥Ìé ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á
¤³¤Î¤¿¤Ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤ò´Þ¤à¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥×¥íÌîµå¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌîµå¤Î³Ú¤·¤µ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿º´Æ£ÃÒµ±¤Ç¤¹¡£2Ç¯Á°¤Þ¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤ÆºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿µåÃÄ¤Ë¡¢ºÆ¤Ó·È¤ï¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤ÆÅìËÌ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£