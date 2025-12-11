芸人・永野、生放送中に“俳優を平手打ち”で炎上の過去「真犯人」の存在・真相明かす「警察が来た」
【モデルプレス＝2025/12/11】お笑いタレントの永野が12月9日、タレント・関根勤のYouTubeチャンネルに出演。若手俳優を平手打ちして炎上した過去を振り返った。
【写真】警察出動の事態…永野が複数回ビンタした33歳人気俳優
永野は、2018年まで放送されていた日本テレビ系情報番組「PON！」に生出演した際、俳優の松本大志を平手打ちしたことで話題を呼んでいた。同番組のお天気お兄さんを務めていた松本は当時、自身の主演舞台「クローズZERO」（2017年）の衣装で登場。永野に向かって、役になぞらえた口調で「俺の舞台観に来いよ」と発言したという。永野は、当時を振り返り「『俺の舞台観に来いよ』と言ったときに、フロアディレクターが『永野さん、アグレッシブな絡みを』って」とカンペによる指示があったことを説明した。
続けて「あの子は多分、向かい合ってきてキスするみたいな。そういうので照れ笑いするのをしたい感じが伝わってきて、変な反抗心が出まして『ぬるいな』と思って」「いろいろな諸先輩がしてきたパターンをしても、自分が視聴者だったら『ん？』って思っちゃう」と心境を回顧。そして、「午前11時に、小柄な人間が8頭身のやつに重いビンタをしたら、自分だったら晴れやかな気持ちになるなって」と経緯を語った。
また、「1発だったら『そういうものなのかな』って思われたら嫌だったので」と不服だったことを語りつつ、再度平手打ちを行ったことを説明。「相手のお兄さんは『冗談ですよね？』って顔をした。そのぬるさが嫌だった。CMまでムッとしてやろうと思って」と心境を説明し、「メインMCの岡田さんが真犯人」「小声で『もっといけるやん、もっと』って焚き付けてた。マイクに入らない声で」とお笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右に促されたことを明かしていた。
続けて「俺言うこと聞いてただけ」と語り、「自分も悪いし、岡田さんがとにかく“ジェネリックさんまさん”というか、さんまさんを気取ってた」とユーモアたっぷりに語り、笑いを誘った。そして、生放送の後については「愛宕署の警察が来た」「クレームをやった女性がいて。『生放送中に暴力を振るった人間がいる』って」と通報を受け、警察が出動したことを話していた。（modelpress編集部）
◆永野、炎上騒動に言及
◆永野「愛宕署の警察が来た」
