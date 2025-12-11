元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が１１日、都内で行われた今年のＮｏ．１ラーメン決定「Ｔａｋｕｍｅｎ Ｒａｍｅｎ Ａｗａｒｄｓ２０２５」授賞式にラーメン系ＹｏｕＴｕｂｅｒのＳＵＳＵＲＵとともに出席した。

プレゼンターを務める森は黒のドレスで登壇。髪をひとつにまとめた髪形について「今日はラーメンマンスタイルで来ました」とキン肉マンのキャラクターを引き合いにアピールし、「私は高校も新宿高校で、新宿にはラーメン屋さんが多いので、高校生の頃からラーメンをよく食べていました。今日はいろんなラーメンに出会えるのが楽しみ」と笑顔を見せた。

ご褒美でラーメンを食べるという森はこの日総合大賞を受賞した「大島」のみそラーメンを食べ、「深い味がします。食感も香りも楽しい！遊園地みたいなラーメン」と感激の様子。

フリップには「あざとおいしい♡］」と書き、「おいしいとわかりきっているのに魅了されるのがあざといなあって」と評価した。

アワードにかけ、２０２５年の自身に賞を与えるとしたら、と聞かれると「駆け抜けたで賞ですかね」と回答。「気づいたら１２月ってくらい、体感３か月ぐらいで１年が終わった感じで、いろんなお仕事をさせていただいた」と話した。

まだ世の中に知られていないギャップを聞かれると、「さらけ出すタイプなんで、ギャップはあまりないかもしれないですが…私結構、体が硬いです。ラーメンも硬めが好きです」と笑った。

来年の目標は「まずはいただいたお仕事をコツコツ。さらに、自分から発信できる何かが出来れば。３０代なので、幅を広げたい。プライベートではやっと料理を始めたので、それを続けたい」と語った。