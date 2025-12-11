ヤクルト・内山壮真捕手が１１日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸２２００万円から倍増の４４００万円でサインした（金額は推定）。

プロ５年目の今季は主に外野手として、キャリアハイとなる１１６試合に出場。規定打席に到達して打率２割６分２厘、４８打点、８本塁打の結果を残すなど飛躍の１年を過ごした。「初めて規定打席にも立ちましたし、いろんな経験ができたいいシーズンだったなと思います」。今オフには背番号が３３から３に変更となり「１ケタをつけさせていただけるのは光栄ですし、チームの顔になる番号。しっかり３番に見合った結果を残せるように頑張りたい」と意気込んだ。

１０月末には、池山新監督が内山の内野コンバートを明言。秋季キャンプでは本格的に遊撃のシートノックを行うなど、新たな守備位置にも挑戦している。「手応えはまだそんなにないですけど、やっていかないといけないので。内野でレギュラーを取ってやるっていう思いはあります」。遊撃に限らず、内野のすべてのポジションの練習を続けているという。

来季は「ＯＰＳ（長打率＋出塁率）・８００」を目指す。ＯＰＳとは打者を評価する指標の１つで、今季は・７１１だった。「・８００を残せれば、自然と本塁打も増えてくると思うので、そこの数字を頑張っていきたいと思います」。打って守って、ヤクルトの顔になる。