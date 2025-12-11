◇プロボクシング U−NEXT BOXING.4 WBA＆WBO世界ライトフライ級王座統一戦 WBA王者・高見亨介《12回戦》WBO王者 レネ・サンティアゴ（2025年12月17日 両国国技館）

WBA世界ライトフライ級王者の高見亨介（23＝帝拳、10勝8KO）との王座統一戦に臨む、WBO世界同級王者レネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ、14勝9KO4敗）が11日、都内のジムで練習を公開。シャドーとサンドバッグ打ち、パンチングボールを叩き状態の良さをアピールした。母国プエルトリコ・ウマカオで練習を積んできたWBO王者は「試合に向けてのコンディションは100％。準備は万端だ」とベルト統一へ意気込んだ。

今年3月に高見と同門の岩田翔吉（29）に判定勝ちし、WBO世界同級王座を獲得。岩田戦ではフットワークを駆使してポイントアウトする“完勝”を見せた技巧派だ。サンティアゴが高見にダイレクトメッセージを送ったことがきっかけで、実現した一戦。「打ち合いにもボクシングにも対応できる。クレバーさと忍耐と経験を見せたい」と自信をのぞかせた。

高見のKO宣言も一笑に付した。5日の公開練習時に「願望含めると4ラウンド。自分なら何かいいパンチが一発入れられるんじゃないかな」と予告した新鋭王者の発言に「アハハ、きっと早く家に帰りたいんだね」と笑うと「私も同じ気持ちだが、日本には勝ちに来た。やってみな」と自信満々に言い放った。

一方の高見陣営は終始、冷静だった。視察した担当の田中繊大トレーナーは「軽めに動いただけなので何も分かりません」と苦笑しながら「機嫌は良さそうなので体調も良いのでは」と分析した。

サンティアゴのプロモーターから「高見は総合的にいい選手だが12ラウンドを戦ったことのない選手。そこの違いが出てくる」と経験の差を指摘されたことには「12ラウンドを想定した練習もしている。問題はない」と一蹴。最後にはサンティアゴに「KOを狙うの？この間（3月の岩田戦）みたいに逃げ回って判定を狙うの？」と“挑発”する余裕も見せていた。