楽天は11日、球団OBの福井優也氏（37）、佐藤智樹氏（25）が2026シーズンから楽天イーグルスアカデミーコーチに就任すると発表した。

福井氏は球団を通じ「このたびアカデミーコーチに就任することになりました。楽天イーグルスでの4年間を含む、今までのプロ野球、独立リーグでの経験を活かして、次世代の子どもたちに野球の楽しさ、素晴らしさを伝えていきたいと思います。よろしくお願いいたします」とコメントした。

佐藤氏も球団を通じ「このたび楽天イーグルスアカデミーコーチに就任いたしました佐藤智輝です。2年前まで選手として在籍していた球団に、再び携わる機会をいただき、大変感謝しております。これまで支えてくださった皆さまへの感謝を胸に、子どもたちの成長に力を注ぎ、野球を通じて東北を盛り上げられるよう全力で取り組んでまいります」とコメントした。

【福井 優也（ふくい ゆうや）アカデミーコーチプロフィール】

■生年月日：1988年2月8日（37歳）

■出身地：岡山県

■投打：右投右打

■ポジション：投手

■身長／体重：178cm／85kg

■経歴（現役）

・済美高〜早稲田大（2010年ドラフト1位）

・広島東洋カープ（2011〜2018年）

・楽天イーグルス（2019〜2022年）

・BC福島（2023〜2024年）

■経歴（コーチ）

・BC福島（2024〜2025年）

【佐藤 智輝（さとう ともき）アカデミーコーチプロフィール】

■生年月日：2000年6月5日（25歳）

■出身地：山形県

■投打：左投左打

■ポジション：投手

■身長／体重：183cm／80kg

■経歴（現役）

・山形中央高（2018年ドラフト5位）

・楽天イーグルス（2019〜2023年）

・ホンダ鈴鹿（2024〜2025年）