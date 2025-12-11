来季J1に昇格するV・ファーレン長崎は11日、FWエジガルジュニオ（34）が契約満了で退団すると発表した。

ブラジル出身のエジガルジュニオはECバイーア（ブラジル）から横浜Mに期限付き移籍していた2020年10月、長崎に加入。同年末に完全移籍し、21年、22年、24年にそれぞれ2桁得点をマークした。今季は19試合で5ゴール。J1昇格争いの大一番となった10月4日のアウェー千葉戦で先制点を挙げるなど、要所で決めてチームの昇格に貢献した。

19〜20年の横浜M時代を含め、Jリーグでは通算173試合に出場し、68得点した。

エジガルジュニオはクラブを通じて「V・ファーレン長崎がこれからも頂点に立ち続けることを願っていますし、これからは、一人のファンとして、皆さんと共に歩んでいきます」などとコメントした。

エジガルジュニオの退団コメント全文

「長崎での5年間、家族と私は温かく迎えられ、一生忘れられない思い出をたくさん経験しました。情熱を持ち努力し、困難を乗り越え、V・ファーレン長崎のファン・サポーターの皆さんの温かいサポートに支えられました。私は、このクラブに残せた献身性と全力でやり切った気持ちを誇りに思います。数字という結果だけではなく、日々の練習の取り組み方や、自分の仕事への敬意、忠誠心、そして愛をもって歩んできました。クラブを再びJ1という舞台に引き上げることに貢献できたということに誇りを持ち、そして使命を果たしたという達成感と共にこのチームを去ります。V・ファーレン長崎がこれからも頂点に立ち続けることを願っていますし、これからは、一人のファンとして、皆さんと共に歩んでいきます。長崎に関わる全ての皆様を心の底から愛してます。」

エジガルジュニオのJ年度別成績

年 度 所 属 試合 得点

2019 横浜M J1 16 11

2020 横浜M J1 16 3

2020 長 崎 J2 11 5

2021 長 崎 J2 32 15

2022 長 崎 J2 41 12

2023 長 崎 J2 10 2

2024 長 崎 J2 28 15

2025 長 崎 J2 19 5