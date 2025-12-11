¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤¬¡Ä¡×À¸¤¨È´¤¡õ¤¿¤¿¤¾å¤²¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿À¾Éð¡¦À¾Àî°¦Ìé¡¡ÀÊ¾å¤ÇµåÃÄ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿´üÂÔ¡¡Ç¯Êð2ÇÜÄ¶¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×
¡¡À¾Éð¤ÎÀ¾Àî°¦Ìé³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬11Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢3500Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð5700Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¡ÊµåÃÄ¤Î¡ËÌî¼êºÇ¹â¥¯¥é¥¹¡×¤È¸ì¤ê¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È1¥«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤ÎÂÇ·â¡¢ÁöÎÝ¤ÎÉ¾²Á¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼éÈ÷¤ÎÉ¾²Á¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£8Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï124»î¹ç¤Ë½Ð¤ÆÂÇÎ¨2³ä6Ê¬4ÎÒ¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢38ÂÇÅÀ¡£µå±ã¤Ë¤â½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¹¤¤¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ÈµåºÝ¤Î¶¯¤µ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ½é¤Î¡Ö»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤ËÆþÃÄÅö½é¤ËÉé½ý¤Ë¶ì¤·¤ó¤À»þ´ü¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡ÖÆþÃÄ»þ¤«¤é¤Ï¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤â¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤±¤¬¤ò¤¤¤È¤ï¤º·ã¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¬¡¢ºÆÈ¯¤ä¤±¤¬¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤â¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤ËàÀ¸¤¨È´¤á¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤â¤Ë¤¸¤ó¤À¡£
¡¡3Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïº£¥ª¥Õ¤ËÂçÎÌÊä¶¯¤ò´º¹ÔÃæ¡£³°Ìî¼ê¤Ç¤ÏDeNA¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿·¬¸¶¾»Ö¡¢ÂæÏÑÅý°ì¤«¤éÎÓ°Â²Ä¡¢9Æü¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤â¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÃãÌîÆÆÀ¯¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¿¤¿¤¾å¤²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¾¯¤·¤º¤Ä¡£ºÇ½é¤Î5Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬6Ç¯ÌÜ¡¢7Ç¯ÌÜ¡¢8Ç¯ÌÜ¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¡¢¤¦¤ó¡¢Ãæ¿´Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤ÏÍýÁÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤È¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È°éÀ®¤·¤ÆÃæ¿´Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Ê¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤¬¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤ÎÉ÷ÅÚ¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡ÊËÜ¿Í¤Ë¡ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢»â»Ò¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¤Ù¤ÃË¤Î°ìÁØ¤ÎÀ®Ä¹¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
À¾Àî°¦Ìé¤ÎÇ¯ÅÙÊÌÀ®ÀÓ
Ç¯ÅÙ¡¡»î¹ç¡¡ÂÇ¿ô °ÂÂÇ ËÜ ÅÀ¡¡ ÂÇÎ¨
20¡¡ ¡¡3¡¡¡¡ 4¡¡ ¡¡1¡¡1¡¡ 2 ¡¦250
21¡¡¡¡12¡¡¡¡20¡¡ ¡¡0¡¡0¡¡ 2 ¡¦000
22¡¡¡¡35¡¡¡¡30¡¡ ¡¡0¡¡0¡¡ 0 ¡¦000
23¡¡¡¡41¡¡¡¡97¡¡¡¡22 1 8 ¡¦227
24 104¡¡ 313 71 6¡¡ 31 ¡¦227
25¡¡ 124 ¡¡507 134 10 38 ¡¦264
ÄÌ»» 319¡¡ 971¡¡ 228 17¡¡81 ¡¦235