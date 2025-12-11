·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤¹¤ëÀ¾Éð¡¦À¾Àî¡Ê»£±Æ¡¦ÉÚ±ÊË­¡Ë

¡¡À¾Éð¤ÎÀ¾Àî°¦Ìé³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬11Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢3500Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð5700Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£¹­ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¡ÊµåÃÄ¤Î¡ËÌî¼êºÇ¹â¥¯¥é¥¹¡×¤È¸ì¤ê¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È1¥«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤ÎÂÇ·â¡¢ÁöÎÝ¤ÎÉ¾²Á¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼éÈ÷¤ÎÉ¾²Á¤â¤«¤Ê¤êÂç¤­¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£8Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï124»î¹ç¤Ë½Ð¤ÆÂÇÎ¨2³ä6Ê¬4ÎÒ¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢38ÂÇÅÀ¡£µå±ã¤Ë¤â½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¹­¤¤¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ÈµåºÝ¤Î¶¯¤µ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ½é¤Î¡Ö»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£

¡¡Æ±»þ¤ËÆþÃÄÅö½é¤ËÉé½ý¤Ë¶ì¤·¤ó¤À»þ´ü¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡ÖÆþÃÄ»þ¤«¤é¤Ï¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¶ìÏ«¤·¤Æ¤­¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤â¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤±¤¬¤ò¤¤¤È¤ï¤º·ã¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¬¡¢ºÆÈ¯¤ä¤±¤¬¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤â¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤Ë­àÀ¸¤¨È´¤­­á¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤â¤Ë¤¸¤ó¤À¡£

¡¡3Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïº£¥ª¥Õ¤ËÂçÎÌÊä¶¯¤ò´º¹ÔÃæ¡£³°Ìî¼ê¤Ç¤ÏDeNA¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿·¬¸¶¾­»Ö¡¢ÂæÏÑÅý°ì¤«¤éÎÓ°Â²Ä¡¢9Æü¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤â¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÃãÌîÆÆÀ¯¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£

¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¿¤¿¤­¾å¤²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¾¯¤·¤º¤Ä¡£ºÇ½é¤Î5Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬6Ç¯ÌÜ¡¢7Ç¯ÌÜ¡¢8Ç¯ÌÜ¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¡¢¤¦¤ó¡¢Ãæ¿´Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤ÏÍýÁÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤È¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È°éÀ®¤·¤ÆÃæ¿´Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Ê¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤¬¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤ÎÉ÷ÅÚ¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡ÊËÜ¿Í¤Ë¡ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢»â»Ò¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¤Ù¤­ÃË¤Î°ìÁØ¤ÎÀ®Ä¹¤ò´ê¤Ã¤¿¡£

À¾Àî°¦Ìé¤ÎÇ¯ÅÙÊÌÀ®ÀÓ

Ç¯ÅÙ¡¡»î¹ç¡¡ÂÇ¿ô  °ÂÂÇ  ËÜ    ÅÀ¡¡ ÂÇÎ¨
20¡¡  ¡¡3¡¡¡¡  4¡¡  ¡¡1¡¡1¡¡  2   ¡¦250
21¡¡¡¡12¡¡¡¡20¡¡  ¡¡0¡¡0¡¡  2   ¡¦000
22¡¡¡¡35¡¡¡¡30¡¡  ¡¡0¡¡0¡¡  0   ¡¦000
23¡¡¡¡41¡¡¡¡97¡¡¡¡22   1      8   ¡¦227
24      104¡¡  313      71   6¡¡ 31  ¡¦227
25¡¡  124  ¡¡507    134  10    38  ¡¦264
ÄÌ»»  319¡¡  971¡¡ 228  17¡¡81  ¡¦235