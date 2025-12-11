佐賀南署は11日、佐賀市の60代女性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、約2900万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。

署によると、5月26日、被害者がSNSの投資に関する広告を通じて知り知り合った日本人女性を名乗る人物らから「当社では株式情報を分析、整理しています」「優良銘柄を紹介します」などと投資話を持ちかけられた。6月24日から9月30日までの間、14回にわたり、指定された口座に現金合計約2400万円を振り込んでだまし取られた。

これとは別に7月中旬頃、SNSの投資に関する広告を通じて知り合った投資会社の社員を名乗る外国人の男から「今のタイミングで暗号資産を購入すれば利益が上がります」「300万円分の暗号資産を購入して、指定先まで送金してください」などと投資話を持ちかけられた。7月14日から8月21日までの間、5回にわたり、クレジットカードで支払ったり、暗号資産を指定先に送金したりして、現金合計328万円相当をだまし取られた。

8月27日には被害者の携帯電話に、弁護士を名乗る男から電話があり「犯人たちからお金を取り返すために力になります」「返金調査のため暗号資産を購入して送金してもらう必要がある」などと言われた。8月28日と同月31日の2回にわたり、157万円相当の暗号資産を送金しだまし取られたという。

同署は「SNSでやりとりする中で、投資や副業などのもうけ話を持ちかけ、現金や暗号資産を送金させる手口の詐欺が多発しています。ネットでの投資や副業の話は詐欺を疑ってください」と注意喚起している。

