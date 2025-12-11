18ºÐ¡¦°ËÆ£°¦²Ú¤¬¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¡¡Æ£ËÜ°¦ºÚ¤¬2ÂÇº¹2°Ì¡Ú¿·¿ÍÀï¡Û
¡ãJLPGA¿·¿ÍÀï ²Ã²ìÅÅ»Ò¥«¥Ã¥×¡¡2ÆüÌÜ¡þ11Æü¡þ¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¶æ³ÚÉô¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ6525¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¿·¿ÍNO.1·èÄêÀï¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥È¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¤Î18ºÐ¡¦°ËÆ£°¦²Ú¤¬¥È¡¼¥¿¥ë9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
2ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËÆ£ËÜ°¦ºÚ¡¢¼ó°Ì¥¿¥¤¤«¤é½Ð¤¿18ºÐ¤ÎÅÄÂ¼Ë¨ÍèÈþ¤¬¥È¡¼¥¿¥ë6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦4°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï¡¢°ËÆ£¤ÈÆ±¤¸¤¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¸¡¦¥æ¥¢¥¤¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢µÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¡¢ÀéÅÄË¨²Ö¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤ò1°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿ÁÒÎÓ¹È¤Ï¡¢¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦7°Ì¥¿¥¤¤À¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1500Ëü±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï270Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
