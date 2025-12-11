石川遼、金子駆大、杉浦悠太が来季PGA出場権獲得へ Qスクールがきょうスタート
＜PGAツアー Qスクール（最終予選） 事前情報◇10日◇フロリダ州◇ダイズ・バレーC＝6850ヤード・パー70、ソーグラスCC＝7054ヤード・パー70＞来季のPGAツアー（米国男子ツアー）の出場権をかけた戦いが、現地時間11日（木）から4日間の日程で行われる。会場はフロリダ州のTPCソーグラス ダイズ・バレーC（DV）とソーグラスCC（CC）の2会場を使用する。
【写真】来季の出場権獲得！ 歓喜の涙を流すシブコ
日本勢は2次予選を通過した石川遼、杉浦悠太、そして日本ツアーの賞金王に輝いた金子駆大の3人が出場する。金子は「ダンロップフェニックス」終了時点の賞金ランク1位の資格で最終予選会からの出場となる。カットなしの72ホールで行われ、競技終了時点での『上位5人』に来季の出場権が付与される。昨年までは5位“タイ”までだったが、今年からタイをのぞく“5人”に変更。なお、タイの場合はプレーオフが実施される。さらに狭き門になった世界最高峰のツアーをかけて、世界各地から集まった176人が争う。6位以下には下部コーン・フェリーツアーの出場資格が与えられる。6位から25位タイまでは第3回リシャッフルまでの14試合、26位から40位タイまでは第2回リシャッフルまでの10試合の出場権を獲得する。石川と金子は初日CCをプレー。石川は現地時間午前10時35分、金子は同11時15分に1番からスタートする。杉浦はDVを同午前10時55分にティオフする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
生源寺龍憲、河本力は1打及ばず 米2次予選の結果
櫻井心那が米予選会を10位通過 西村優菜、渋野日向子も涙の出場権獲得
来季15人目の米女子ツアーメンバーが誕生！ 米予選会会場で聞こえてきた“相乗効果”「アメリカでの優勝が…」
新王者・金子駆大 見据える次のステージ「海外へのスタートライン」
息子のお嫁さんになってほしい女子プロランキング
日本勢は2次予選を通過した石川遼、杉浦悠太、そして日本ツアーの賞金王に輝いた金子駆大の3人が出場する。金子は「ダンロップフェニックス」終了時点の賞金ランク1位の資格で最終予選会からの出場となる。カットなしの72ホールで行われ、競技終了時点での『上位5人』に来季の出場権が付与される。昨年までは5位“タイ”までだったが、今年からタイをのぞく“5人”に変更。なお、タイの場合はプレーオフが実施される。さらに狭き門になった世界最高峰のツアーをかけて、世界各地から集まった176人が争う。6位以下には下部コーン・フェリーツアーの出場資格が与えられる。6位から25位タイまでは第3回リシャッフルまでの14試合、26位から40位タイまでは第2回リシャッフルまでの10試合の出場権を獲得する。石川と金子は初日CCをプレー。石川は現地時間午前10時35分、金子は同11時15分に1番からスタートする。杉浦はDVを同午前10時55分にティオフする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
生源寺龍憲、河本力は1打及ばず 米2次予選の結果
櫻井心那が米予選会を10位通過 西村優菜、渋野日向子も涙の出場権獲得
来季15人目の米女子ツアーメンバーが誕生！ 米予選会会場で聞こえてきた“相乗効果”「アメリカでの優勝が…」
新王者・金子駆大 見据える次のステージ「海外へのスタートライン」
息子のお嫁さんになってほしい女子プロランキング