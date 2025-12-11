23歳の誕生日を迎えた年間女王の佐久間朱莉 女子プロ下部ツアーが2021年にプロ入り初優勝を飾った当時の初々しい笑顔を大公開！
日本女子プロゴルフ協会ステップ・アップ・ツアーが公式インスタグラムを更新。12月11日に23歳の誕生日を迎えた今季の年間女王・佐久間朱莉を祝福すると、2021年に同ツアーでプロ入り初優勝を飾った当時の写真を投稿した。
【写真】18歳の佐久間朱莉、初優勝をした時の無邪気な笑顔
佐久間は2021年6月のプロテストに18歳でトップ合格。その年にはレギュラーツアー5試合、ステップ・アップ・ツアー3試合に参戦したが、ステップ最終戦「京都レディースオープン」では、ベテランの西山ゆかりをプレーオフで下し、プロ初優勝を飾っている。投稿では満面の笑みを浮かべて嬉しそうに優勝トロフィーを掲げる姿やプレーをする姿、両手でピースをする姿、パットを決めて喜ぶ姿などを公開。いずれもプロになりたての18歳、初々しさが印象的だ。翌年からレギュラーツアーに定着すると、22年にはトップ10に3回、メルセデス・ランキングは33位。23年にはトップ10に7回、ランキングは25位。24年には2位3回、3位2回を含むトップ10に14回、ランキングは8位と成績は上昇の一途。そして「いつ優勝してもおかしくない選手」の1人に名前を上げられるようになった。今年4月に「KKT杯バンテリンレディス」で念願の初優勝を飾ると、いっきに年間4勝。参戦した36試合中トップ10には19回も入る快進撃を見せ、ついに年間女王に輝いた。はたして来年はどのような活躍を見せてくれるのか、ファンは期待を大いに高めている。
