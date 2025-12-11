坂口志文さんと共に今年のノーベル生理学・医学賞を受賞したアメリカのラムズデル博士が10日、NNNの単独インタビューに応じ、自身の“靴”をノーベル博物館に寄贈した理由について明かしました。

アメリカのフレッド・ラムズデル博士は、今年のノーベル生理学・医学賞を大阪大学の坂口志文特任教授と共に受賞しました。受賞が発表された際、ラムズデル博士は山奥でキャンプをしていたため電話に気づかず、半日も受賞したことを知りませんでした。

受賞者は例年、授賞式が行われるストックホルムにあるノーベル博物館に“自身の研究に関するもの”を寄贈するのが恒例となっていますが、ラムズデル博士は山奥でのキャンプ中に履いていた靴を提供しました。

ノーベル生理学・医学賞ラムズデル博士

「ノーベル賞の受賞者は人生の全てを研究にささげているイメージを持たれがちです。しかし実際の科学者は、もう少し幅広く生活をしています。私たちは科学者でありながらも、ごく普通の人間です。だから、そうした一面を少しでも伝えられたらと思いました」

ラムズデル博士によりますと、“どんな人間にとっても心を満たす時間を持つことが大切である”というメッセージを込めているということです。

また博士は普段からスマートフォンをオフラインにしていて、「友人らに『連絡がとれない』と怒られるが、 スマホに依存していない生活を送っている」と話しました。