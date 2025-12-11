スピードスケート女子で2018年平昌冬季五輪金メダリストの高木菜那さん（33）が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。競技用シューズについて語った。

同番組で、2006年トリノ五輪フィギュアスケート女子シングルで金メダルを獲得した荒川静香さんと共演。互いのシューズを比較したが、既製品を使うという荒川さんは「人による」と前置きしつつ、その理由を「結局オーダーメイドをしても、合わなかったりすることもある」と打ち明けた。

また購入額を聞かれると「エッジと上とはメーカーが違う」といい、「靴だけで15万ぐらい。エッジは、これも15万ぐらい」と説明。荒川さんのシューズは本革製だが、現在はカーボンを取り入れて軽量化している選手が多いとも。

対して「完全オーダーメイド」という高木さんは、「靴は結構合う合わないが出てくるので、1回作ってダメだったら“ありがとうございました〜”」と手放すことを明かすと、スタジオでは「えーっ！」と驚きの声が。

価格について、高木さんは「私が買ってた時で20万ちょっと。ブレードが10万とか。だから2、30万ちょっと」と話したが、荒川さんは「でも1日で使わなくなったりするんですよね？」と確認。高木さんは「ダメだった場合、合わなかった場合は1日で“ありがとうございました”って、もう1つ作るとか」と振り返った。

しかし「合った時は4、5年履いたりします。ずーっと大切に使います」と告白。そのため「ハライチ」岩井勇気が「（使用中のシューズと）同じふうに作ってくださいっていうのはできない？」と聞くと、高木さんは「そうやってもらってもちょっとだけ違うので、乗った瞬間に“あ、違う”。同じ足型で作っても“違う、ダメだ”ってなる」と語っていた。