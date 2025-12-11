JRAは11日、「第70回有馬記念」（28日、中山芝2500メートル）のファン投票最終結果を発表した。昨年の有馬記念に続く連覇が懸かるレガレイラ（牝4＝木村、父スワーヴリチャード）が61万2771票を集め、堂々1位。昨年ドウデュースの47万8415票を更新する歴代最多の得票数となった。

日本全国のファンが投じた票が山のように積み重なった。2週前の第1回中間発表で28万7909票、第2回中間発表で既に46万1007票と凄まじい集票力を見せ、さらにラスト1週間で15万1764票を上乗せ。熱い思いを背負い、今年も暮れの大一番に臨む。

有馬記念連覇ならスピードシンボリ（69＆70年）、シンボリルドルフ（84＆85年）、グラスワンダー（98＆99年）、シンボリクリスエス（02＆03年）以来、22年ぶり5頭目。オグリキャップ(88＆90年)、オルフェーヴル(11＆13年)は隔年Ｖを飾っている。

ファン投票は2位クロワデュノール（牡3＝斉藤崇）、3位マスカレードボール（牡3＝手塚久）、4位メイショウタバル（牡4＝石橋）、5位ベラジオオペラ（牡5＝上村）、6位ジャスティンパレス（牡6＝杉山晴）、7位ミュージアムマイル（牡3＝高柳大）、8位ダノンデサイル（牡4＝安田）、9位エネルジコ（牡3＝高柳瑞）、10位ヘデントール（牡4＝木村）、11位カムニャック（牝3＝友道）、12位ジャンタルマンタル（牡4＝高野）、13位エンブロイダリー（牝3＝森一）、14位アーバンシック（牡4＝武井）、15位ソールオリエンス（牡5＝手塚久）となっている。

14日に特別登録があり、登録馬のうちファン投票の得票数が多い10頭に優先出走権が与えられる。