政府・与党は、企業の研究開発や設備投資を後押しする法人税の減税策を拡充・新設する方向で最終調整に入った。

人工知能（ＡＩ）など重要技術への研究開発投資には、投資額の最大４０％を法人税額から差し引く。全業種を対象に設備投資額の７％を控除する「設備投資促進税制」も創設する。年内にまとめる税制改正大綱に盛り込む。

研究開発投資に対する減税は、政府が「国家戦略技術」として指定する「ＡＩ・先端ロボット」「半導体・通信」など６分野を対象に、減税額を投資額の最大４０％に拡充する。事前に認定した大学や研究機関との共同研究は、５０％まで引き上げる。

６分野以外については、これまでの控除率を一部縮小するなどの見直しを行う。海外への研究開発委託も、製薬会社などが海外で治験を行う場合を除き、減税対象を縮小する方針。国内の研究開発拠点を維持・強化する狙いがある。

新たに導入する設備投資促進税制は、大企業で３５億円以上、中小企業で５億円以上の設備投資を対象とする。７％の税額控除か、投資費用の全額を初年度に一括して経費（損金）として算入できる「即時償却」のどちらかを選ぶことができる。２０２９年３月末までに策定した設備投資計画が制度の対象となり、減税規模は年間４０００億円を見込む。

米政権の関税措置の影響を受ける企業は、年度内に控除しきれなかった税額を最大３年間繰り越すことができる。当初は控除額を１５％に拡大する優遇策を検討したが、減税規模が膨らむため見送った。

半導体や量子、核融合など重要技術を巡っては、世界的な主導権争いが激しく、米欧でも設備投資への減税を強化する流れが加速している。

米国では今年７月、設備投資費用の全額を即時償却できる恒久法が成立。ドイツでも、将来の法人税引き下げを含む４６０億ユーロ（約８・３兆円）規模の減税法案が成立した。日本も税制上の優遇措置を設けなければ、国内企業の投資が海外に流れることが懸念されていた。