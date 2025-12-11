気象台によると、桜島の南岳山頂火口で11日午後1時42分に噴火があり、噴煙が火口から1200mの高さまで上がりました。中量の噴煙が東に流れています。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認

１１日２１時から２４時までは火口から南東方向に降灰が予想されます。 １１日１５時から１２日９時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼１１日１５時から１８時まで 東（鹿屋市輝北方向） １５０ｋｍ ８ｋｍ

▼１１日１８時から２１時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １４０ｋｍ ９ｋｍ

▼１１日２１時から２４時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １２０ｋｍ ７ｋｍ

▼１２日００時から０３時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ

▼１２日０３時から０６時まで 南（指宿方向） ８０ｋｍ ５ｋｍ

▼１２日０６時から０９時まで 南（指宿方向） ７０ｋｍ ５ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、曽於市、志布志市、大崎町、霧島市、東串良町、肝付町、錦江町、南大隅町、指宿市、南九州市

宮崎県 ：都城市、日南市、串間市

