finalは、12月13日・14日にベルサール秋葉原で開催されるポータブルオーディオの試聴・体験イベント「ポタフェス2025冬 秋葉原」にブースを出展する。時間は両日11時～18時で、最終入場は17時30分。入場料無料、事前登録不要のフリー入退場となっている。finalブースの場所は「2F-24」。

finalの新製品「TONALITE」「DX4000 CL」や、「S series」最上位モデル「S6000」やASMR専用イヤフォン「ZE3000 for ASMR」などを体験できるほか、開催期間中に限り「TONALITE」の貸し出し＆レビューキャンペーンも行なう。

フラッグシップワイヤレスイヤフォン「TONALITE トナリテ」

finalの新しいフラッグシップモデルとして、最高水準のANC機能と超高音質を目指した。ANC専用チップ「CXD3784」と、「A10000」に組み込まれた超低歪技術が組み込まれており、ハイエンド有線イヤフォンを量がする音質を実現したという。12月19日までGREEN FUNDINGにてクラウドファンディングを実施中。

ポタフェス当日は、身体形状をスキャンし「音色」を個人最適化する、final独自の技術「DTAS」を体験してもらうために、2時間の貸し出しを行なう。下記のフォームより事前受付をするとスムーズに貸し出しを受けられる。

また、試聴した感想をSNSで投稿すると抽選で10名にワイヤレスヘッドフォン「UX5000」がプレゼントされる。

密閉型ヘッドフォン「DX4000 CL」

DXシリーズの最新モデルであり、「DX3000 CL」と比較して中高域の一音一音がクリアになっているという。和紙とカーボンのコンポジット振動板DUと、不要な共振を抑えるリアディフーザー・アレイ構造を搭載。

12月下旬発売予定。

有線イヤフォン「S6000」

「S6000」

BAドライバーの新たな可能性を引き出す「S series」最上位モデル。クロム銅筐体による豊かな響きと濃密な空間表現が特長となる。

12月19日発売予定。

有線イヤフォン「A2000」

「A2000」

音の一つ一つが輪郭を持って浮かび上がるように定位し、明瞭なサウンドと低音を両立したサウンドが特徴だというモデル。12日発売で価格は9,800円。

ワイヤレスヘッドフォン「UX1000」

「UX1000」

11月21日に発売済みのモデル。ハイブリッドノイズキャンセリング＆アンビエントを搭載し、どのジャンルの楽曲も楽しめるという特徴を持ちながら、価格は7,980円に抑えられている。2種類のカラーバリエーションがあり、「BLACK」と「GREIGE」が用意されている。

ASMR専用ワイヤレスイヤフォン「ZE3000 for ASMR」

「ZE3000 for ASMR」

背筋を駆け抜ける、まるで電流のような快感「ティングル」を積極的に引き出す発想から音響設計を施したという、ASMR専用イヤフォン。GREEN FUNDINGにてクラウドファンディングを実施中。