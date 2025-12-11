お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が10日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。俳優の道をすっぱり諦めたキッカケを明かした。

番組には25歳の独立リーグに所属する野球選手から「NPBに入る夢を追い続けるべきか否か」と相談があり、2人にアドバイスを求めた。

吉田は「俺、今幸せと言っていいと思うねんな。だけど、最初はドラマも出てて、年10億とか稼いでて、なんやったらヒットソングとかもあって、ってイメージしてこの世界入って来た。簡単になれるやろと思ってたから」と超絶売れっ子芸能人になると勝手に妄想していたと自虐的に振り返った。

そして「いざ、やってみたら、ドラマなんかめちゃくちゃ難しい。オファーもないけど、CMとかでちょっとだけ何かを演じるっていう経験で“無理や、こんなん”って。歌なんかとても無理」と実感。「だから、今なんかドラマも無理、歌も無理、年10億も無理。今これしかでけへんからここにおる。だけど、今幸せやと。だから、やってくうちにこの辺で俺、幸せ感じるぞってのが出てくるかもしれへん」と相談者にアドバイスを送った。

だからこそ「自分ができひんことをやっていくことによって、湧き出てくる興味が自然にグラデーションになっていくような気もする」とも語った。

さらに「だって、俺ほんまに俳優の仕事なめてた」と本音をポロリ。「絶対、ドラマなんか出たらセリフに気持ち乗せて言うだけやし、絶対、名優になれる思ってたけど、俺CMで歩くシーンがあってん。ただただ歩くシーン。それ、坂上忍さんに“下手やな、お前”って言われた」と坂上忍から演技下手を指摘されたと回想。「俺、歩くん下手や、才能ない。そこまでやりたい思えへんわってなってきて。何の未練もない」と演じることに興味がなくなったと笑った。

ちなみに番組の最後にこの相談者は阪神・佐藤輝明の弟・太紀さんと判明。次週にも相談は続くこととなった。