1970年代初頭、日本の進むべき国土の姿を大きく描き直そうとした構想があります。田中角栄の「日本列島改造論」。田中角栄元首相は日本をどのように改造したいと考えていたのでしょうか。※一部敬称略（アーカイブマネジメント部 疋田 智）

【写真を見る】毎晩、法案と戦略を練っていたという角栄氏の寝床（再現）

高度成長の最末期に

高度経済成長のただ中で、東京など大都市には人口が集中し、住宅難、交通渋滞、大気汚染といった深刻な都市問題が表面化していました。

一方、地方では人口流出が続き、過疎化が急速に進んでいました。こうした「過密」と「過疎」の二重苦に対し、角栄は国土全体をもう一度設計し直そうとしたのです。

交通網の整備こそが1丁目1番地

『日本列島改造論』は、そういう角栄氏による改革論の集大成です。

その柱となったのが、交通・通信インフラの大胆な拡充でした。

新幹線と高速道路を全国に網の目のように整備し、産業や人口の分散を促そうとしたのです。

東京一極集中を緩和し、太平洋ベルト地帯に偏った経済構造を改める狙いがありました。特に当時として新しい視点だったのは、日本海側を「第二の経済軸」として育てようとした点です。日本海沿岸に高速道路や港湾を整備し、物流や産業を呼び込むことで、地域格差の解消を図りました。

都市と地方の格差をなくす

さらに角栄は「定住圏構想」を掲げました。



これは、どこに住んでも都市部と同等の生活水準を享受できる社会を目指すもので、道路、鉄道、港湾、上下水道、通信網といった基盤整備を全国的に進め、医療や教育、福祉などの社会資本も集中的に整えるという考え方です。

地方の生活の質を底上げし、住民が大都市へ流出しなくても豊かに暮らせる環境をつくることが狙いでした。

徒手空拳で上京し…

これらの構想の基本は、自らの生い立ちにあったといわれています。

1918年、新潟の田舎（刈羽郡二田村）に生まれ、小学校を出ると建築現場で働きました。

16歳で上京、中央工学校夜間部に通いながら建築業に携わり、やがて政治家へと転身したのです。コンピューター付きブルドーザーと言われた角栄は持ち前の人心掌握術で仲間を作り、猛勉強を重ね、いつしか総理への道を駆け上っていったのです。

その心にあったのは「田舎の父ちゃんが出稼ぎに東京に行かなくてもすむ日本にする」でした。

急速なインフラ充実が現在の日本を作った

「日本列島改造論」は、国全体を物理的に再配置しようとする極めて雄大な構想でした。角栄は、公共投資と民間資金を総動員し、前例のないスピードで全国のインフラ整備を進めていきました。

この結果、地方都市への高速道路建設、新幹線の延伸、港湾や空港の整備が急速に進み、日本の交通網は大きく進化しました。じつは地上波テレビのネットワークも角栄が築いたものだと言われています。地方にとっては、長年の悲願だった基盤整備が一気に実現し、地域開発の呼び水になったという評価もあります。

光があれば影もある

一方で、この構想には負の側面も生じました。公共投資の急膨張は、地価の高騰を引き起こし、土地投機が全国で広がりました。特に都市部では、地価上昇が生活への負担となりました。



また公共事業をめぐって政治家と建設業界との関係が深まり、政治資金問題が相次いだことも批判の対象となりました。

現在まで続く田中角栄の影響力

それでも現代の視点から見ますと、日本列島改造論がもたらしたインフラ整備の果実は確かに残っています。現在の高速道路網や新幹線網、地方都市の基盤整備の多くは、この時代の政策を源流としており、日本の物流や生活圏の形成に大きく寄与しています。

ただし、角栄の構想の前提となったのは、人口が増え、経済が成長し、必ず今日より良い明日がくる、という「昭和の日本」でした。



今やそのほとんどが逆回転し始めた日本です。



今という時代は「列島改造論」の「さらなる改造版」が必要になった時代なのかも知れません。