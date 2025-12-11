クマ被害を受けて公開が延期されていた映画『ヒグマ!!』の公開日が2026年1月23日になることが、8日に発表されました。映画の製作委員会や主演の鈴木福さん（21）が思いを明かしました。

映画は、鈴木さん演じる闇バイトを始めた主人公が、その最中にヒグマに襲われる物語。作中ではクマによる襲撃・食害の描写も含まれるということです。

映画の製作委員会は10月24日に、クマ被害が続く状況を受け「関係者と綿密に協議を重ねた結果、落ち着いた環境の中で映画を楽しんでいただける公開時期を再調整することといたしました」と発表していました。

【以下、製作委員会のコメント全文】

映画「ヒグマ!!」公開日再設定のお知らせ

はじめに、クマ被害に遭われた方々、そして、警戒を余儀なくされている地域の皆さまへ心よりお見舞い申し上げます。

この度の公開延期に際し、多くのご意見・ご理解をいただき、深く御礼申し上げます。作品への期待や温かな応援の声を日々いただいていること、そして、関係各社との調整の中で多くの方々から心強いご支援をいただいていることに感謝の気持ちでいっぱいです。

こうした励ましに支えられながら、チーム一同、本作をどのような形でお届けするか、慎重に検討を重ねてまいりました。

そして、本作を新たな気持ちで再始動する節目として、劇場公開日を 2026年1月23日（金）に設定いたしました。

本作に含まれるスリラー描写や都市生活に潜むリスクといったテーマを、観客の皆さまにフィクションとして適切な距離感で受け止めていただける時期について慎重に検討を重ねた結果、この日程での公開がふさわしいとの判断に至りました。公開に向けては、作品の背景や魅力を丁寧にお伝えしつつ、安心してご鑑賞いただけるよう準備を進めてまいります。

改めて、公開をお待ちいただく皆さまに深く感謝申し上げます。2026年1月23日、映画館でお会いできることを心より願っております。

2025/12/11

2025 映画『ヒグマ!!』製作委員会

【主演・鈴木福さんのコメント全文】

はじめに、熊による被害に遭われた皆さま、ご家族、そして不安な日々を過ごされている地域の方々へ、心よりお見舞い申し上げます。

『ヒグマ!!』は、社会問題となっている闇バイトの闇、そして自然の脅威としてのヒグマの恐ろしさを描きながら、エンターテイメントとしてもしっかり楽しんでいただける作品を目指して撮影に臨みました。

クマ被害のニュースが続く中で公開延期となりましたが、こうして新しい公開日をお伝えできることに、胸を撫で下ろしています。今、この現実に直面しているからこそ、多くの方に響く作品になると信じています。

ぜひ劇場で、現実と物語の境界線を体感してください！この作品が、自然との向き合い方や命の重さ、自己との向き合い方を、少しでも考えるきっかけとなれば幸いです。