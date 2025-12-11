ニックスがNBAカップで初の準決勝進出…ブランソンが30得点ゲーム数で球団3位タイに

ニューヨーク・ニックスは、12月10日（現地時間9日、日付は以下同）に敵地スコシアバンク・アリーナでトロント・ラプターズを117－101で下し、連勝を4へ伸ばした。

ニックスはジョシュ・ハートを先発起用した直近9戦で8勝1敗と絶好調。イースタン・カンファレンス2位の17勝7敗とし、首位デトロイト・ピストンズ（19勝5敗）とのゲーム差を2.0へ縮めている。

ラプターズ戦では、ジェイレン・ブランソンが第1クォーターだけで20得点と好発進し、ゲームハイの35得点に4アシストを記録。さらにハートが21得点6リバウンド4アシスト2スティール、ミケル・ブリッジズが15得点5リバウンド4アシスト2スティール、カール・アンソニー・タウンズが14得点16リバウンド2ブロック、OG・アヌノビーが13得点6リバウンド2スティール2ブロック、ジョーダン・クラークソンが12得点3リバウンドで続いた。

ニックス在籍4年目のブランソンは、3試合連続の30得点超えで、今シーズン計12度目の30得点以上をマーク。通算では87度目となり、リッチー・ガーリンと並んでフランチャイズ史上3位タイに浮上。ブランソンの上にいるのは2位のカーメロ・アンソニー（108度）、1位のパトリック・ユーイング（203度）のみとなった。

なお、この日は「エミレーツNBAカップ2025」の準々決勝で、ニックスは通算3度目の大会で初の準決勝進出。14日にネバダ州ラスベガスのTモバイル・アリーナで開催される準決勝で、オーランド・マジックと対戦する。

【動画】NBAカップ準々決勝ニックス対ラプターズ戦のハイライト





