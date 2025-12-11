国立天文台のWebサイトより

国立天文台は、ふたご座流星群が12月14日（日）17時00分頃に極大を迎えると発表した。最も多くの流星が見られる極大夜は12月14日夜から翌15日（月）の明け方と予想される。

12月13日（土）夜から翌14日（日）明け方、12月14日（日）夜から翌15日（月）明け方の2夜にわたり、普段より多くの流星が観測できる見込み。未明には下弦を過ぎた細い月が昇るものの、月明かりの影響は限定的で、好条件での観察が期待できる。

空の暗い場所で観察した場合、12月14日（日）21時00分頃には1時間あたり30個の流星が出現する見通し。放射点が高くなる12月14日（日）23時00分から翌15日（月）2時00分頃には1時間あたり50個程度と、最も多くの流星が期待できるという。その後、細い月が昇った後も明け方にかけて1時間あたり35個から45個程度の流星が見られる予想だ。

極大夜前日の12月13日（土）夜から翌14日（日）の明け方も、かなり多くの流星が観測できる見込み。空の暗い場所では14日午前0時から4時頃にかけて、1時間あたり40個から45個程度の流星が期待される。

流星は放射点を中心に放射状に出現するが、放射点付近に限らずあらゆる方向に現れるという。観察時はできるだけ広い範囲の空を見渡すことが推奨されている。

屋外の暗さに目が慣れるまで最低15分程度は観察を継続するとよいとのことだ。