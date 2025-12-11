バッファローとアドバンスデザインは、災害救助法が適用された地域に居住している人を対象に、データ復旧サービスを無償提供している。診断、見積り費用も無料となる。



●診断や見積りも無料



無償提供の対象となるのは、災害救助法が適用された災害に被災した商品で、バッファロー以外から発売されている商品も対象に含まれる。また、災害救助法が適用された地域に居住している個人のデータが対象となる。



なお、12月8日から発生している令和7年青森県東方沖を震源とする地震を対象にしたデータ復旧サービスの無償提供は、2026年6月末まで受け付けている。申し込みにあたっては、備考、またはその他の連絡事項欄に「令和7年青森県東方沖を震源とする地震」と記載する必要がある。