「間違いなく長崎の一時代を築いた選手」J１昇格に貢献した“不屈のストライカー”が退団「尽くしてくれた献身性を決して忘れません」「寂しくなるなぁ」の声
V・ファーレン長崎は12月11日、エジガル・ジュニオの契約満了に伴い、来季の契約を更新しないことを発表した。
2020年のシーズン途中に、日本でのキャリアをスタートさせた横浜F・マリノスからレンタルで長崎に加入。２年目から完全移籍に切り替わり、重要な得点源として活躍。チームが８年ぶりのJ１復帰を果たした今季は19試合に出場し５得点を記録した。
長崎での日々にピリオドを打った34歳のブラジル人FWは、クラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
「長崎での５年間、家族と私は温かく迎えられ、一生忘れられない思い出をたくさん経験しました。情熱を持ち努力し、困難を乗り越え、V・ファーレン長崎のファン・サポーターの皆さんの温かいサポートに支えられました。
私は、このクラブに残せた献身性と全力でやり切った気持ちを誇りに思います。数字という結果だけではなく、日々の練習の取り組み方や、自分の仕事への敬意、忠誠心、そして愛をもって歩んできました。クラブを再びJ１という舞台に引き上げることに貢献できたということに誇りを持ち、そして使命を果たしたという達成感と共にこのチームを去ります。
V・ファーレン長崎がこれからも頂点に立ち続けることを願っていますし、これからは、一人のファンとして、皆さんと共に歩んでいきます。長崎に関わる全ての皆様を心の底から愛してます」
クラブの公式Xは「“不屈"のストライカー。 約５年半、長崎というクラブのため勇敢に戦い、ゴールを奪い続け、多くのファン・サポーターに沢山の夢や希望を与えてくれました」などと綴り、E・ジュニオの退団を伝えると、以下のようなコメントが寄せられた。
「長崎の歴史に名を残した選手」
「エジガル選手がいてくれたからJ１行けました」
「長崎を好きになってくれてありがとう」
「退団されるのが残念です」
「寂しくなるなぁ」
「J１昇格には欠かせなかった」
「最高のストライカーの１人」
「長崎に来てくれて本当にありがとう」
「長崎へ尽くしてくれた献身性を決して忘れません」
「間違いなく長崎の一時代を築いた選手」
「感謝しかない」
長崎にとっては、思い出深い選手の１人だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「人生で最高の５年間」エジガル・ジュニオの惜別メッセージ
