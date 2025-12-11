Hey! Say! JUMPの山田涼介がライフスタイルブランド・ジョー マローン ロンドンのクリスマスポップアップイベント『Fun and Games』に来場。雑誌『VOCE』の公式SNSでインタビューに答えている。また、山田の個人Instagramでもオフショットが公開されている。

【写真＆動画】山田涼介がはにかみながら「大丈夫？」と問いかけるインタビュー動画など①②

■ファンへ向けて山田による手書きクリスマスカードも披露

山田は黒ジャケット＆シースルーバングヘアで登場。ライトを浴び、美肌もつやめいている。「僕はお家でキャンドルを焚くのが好きなんですけど。先ほど会場を見渡したら素敵なキャンドルがたくさんあったので、今年のクリスマスはジョーマローンのキャンドルを自分に贈りたいなと思います」と、“自分へのクリスマスプレゼント”を発表。

ジョーマローンといえば香水ということで、香りの選び方を聞かれると「直感で選びますね」と回答。「外の気温だったりとか行く場所によって、僕は香りを変えたりするので。そのときの直感で選んで、いっぱいストックして、今日はどんな香りをつけようかな？って楽しんでます」とこだわりを披露した。

さらに“求めた香りに出会えた瞬間”のリアクションをリクエストされると、目を丸く見開いてニッコリ。その後「（これで）大丈夫？」と小さな声で確認する山田だった。

「はにかんでてかわいすぎ」「こんな素敵な山田くん大丈夫じゃない」「キラキラまぶしすぎて見れない」「いい香りしそう」「美しい」などといったファンの声が続々と到着。

さらに山田は個人Instagramでも、オフショットを公開。クリスマスツリーの前でほほ笑んだり、香水を見つめる横顔や、“ファンの皆様へ 楽しいホリデーを… 山田涼介”と綴られたメッセージカードの写真もポストしている。

■黒ジャケットにサラストヘアと美肌がマッチした山田涼介の動画

■クリスマスツリーと光り輝く山田涼介のオフショット